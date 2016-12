Nuoto, Mondiali Windsor: bronzo per Scozzoli, staffetta d'argento

8 dicembre 2016

Altre due medaglie per l' Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta che si stanno svolgendo a Windsor , in Canada. La staffetta 4x50 mista femminile con Scalia, Carraro, Di Pietro e Ferraioli ha conquistato la medaglia d'argento arrendendosi soltanto agli Stati Uniti, oro col record del mondo. Bronzo per Fabio Scozzoli nei 100 rana alle spalle di Koch e Morozov. Va in finale nei 100 stile col sesto crono la Pellegrini.

L'Italia arriva a quattro medaglie ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Windsor, in Canada. Splendido argento per le ragazze della staffetta 4x50 mista che chiudono in 1'45"38, nuovo record italiano: Silvia Scalia nel dorso, Martina Carraro a rana, Silvia Di Pietro a delfino ed Erika Ferraioli a stile libero battono la Danimarca di Jeannette Ottesen e chiudono alle spalle dell'incredibile staffetta americana che conquista l'oro in 1'43"27, nuovo record del mondo e prima volta di sempre sotto l'1'44".



Medaglia di bronzo per Fabio Scozzoli che torna sul podio a 3 anni di distanza dall'infortunio al ginocchio sinistro. Il romagnolo, 28 anni, completa la gara in 57"04 e chiude alle spalle del tedesco Koch, oro in 56"77, e del russo Morozov, argento in 57"00. Dopo l'oro e l'argento di ieri, nei 200 e con la staffetta rispettivamente, Federica Pellegrini torna in acqua e conquista il pass per la finale dei 100 stile: la campionessa di Spinea chiude in 52"77, sesto crono assoluto dietro l'australiana Elmslie, la sedicenne canadese Oleksiak, la nipponica Ikee, l'altra canadese Mainville e l'olandese Kromowidjojo.



Nelle altre gare, doppietta per la campionessa ungherese Katinka Hosszu che vince l'oro nei 200 farfalla e nei 100 dorso, la statunitense King conquista il titolo dei 50 rana, l'australiano Larkin si prende l'oro nei 100 dorso mentre il coreano Park Tae Hwan è oro nei 200 stile libero davanti al sudafricano LeClos.