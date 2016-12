Nuoto: Mondiali vasca corta, Paltrinieri e Di Pietro d'argento. 4x50 di bronzo con la Pellegrini

12 dicembre 2016

Due argenti e un bronzo per i colori azzurri nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta in Canada. Nei 1500 sl il campione olimpico Gregorio Paltrinieri si arrende al coreano Park Tae-Hwan che nuota in 14'15"51. Ultima piazza per l'altro azzurro Gabriele Detti. Silvia Di Pietro scende due volte sotto il record italiano, prima con la staffetta 4x50 stile libero (bronzo con la Pellegrini), e poi nei 50 sl dove conquista l'argento.

Paltrinieri deve dunque accontentarsi dell'argento nella sua gara. Nei 1500 sl l'azzurro chiude con il tempo di 14'21"94 piazzandosi alle spalle del coreano Park Tae Hwan, reduce dalla debacle dei Giochi di Rio. Bronzo per il polacco Wojciech Wojdak (14'25"37). "Onore a Park Tae-Hwan perché comunque ho perso contro un campione olimpico che qui è in gran forma", ha commentato Greg a fine gara. Grandissima prestazione di Silvia Di Pietro, che nei 50 sl nuota in 23"90, finendo alle spalle solo dell'olandese Ranomi Kromowidjojo, oro in 23"60. Medaglia di bronzo per la statunitense Madison Kennedy in 23"93. Quinta piazza per l'altra azzurra, Erika Ferraioli, che ha chiuso in 24"04. E' bronzo nella 4x50 stile libero (Silvia Di Pietro, Erika Ferraioli, Aglaia Pezzato, Federica Pellegrini). "Siamo contente, è stato bello e poi vincere una medaglia in tre staffette su tre per ora è una grande soddisfazione", ha detto la Pellegrini. Nei 100 sl quinto Luca Dotto: oro al lituano Simonas Bilis in 46"58. Fabio Scozzoli chiude settimo in 26"18 nei 50 rana vinti dal sudafricano olimpionico di Londra Cameron Van der Burgh in 25"64. Chiude con il record italiano (il quarto totale) anche la staffetta 4x100 mista giunta settima: Silvia Scalia, Martina Carraro, Silvia Di Pietro, Federica Pellegrini. La regina di questi Mondiali è Katinka Hosszu: l'ungherese porta a sette gli ori vinti grazie al primo posto nei 100 farfalla. Un record assoluto.