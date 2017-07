Nuoto, Mondiali: Pellegrini e la 4x100 fuori dalla finale

23 luglio 2017

Grande delusione per Federica Pellegrini e per la staffetta 4x100 donne ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Niente finale per il quartetto azzurro completato da Silvia Di Pietro, Giorgia Biondani ed Erika Ferraioli, che ha chiuso in 3'39"08, quinto tempo in batteria e decimo totale. Alle Olimpiadi di Rio le azzurre chiusero la finale al 6° posto. "Non mi faccio condizionare, le gare individuali sono un'altra cosa", ha commentato la Pellegrini.

"Dopo i risultati degli ultimi anni era logico che speravamo di entrare in finale, dopo anche quella olimpica dell'anno scorso - ha commentato la Pellegrini ai microfoni della Rai - Abbiamo fatto ognuna un tempo più alto rispetto al personale di ognuno e quindi siamo fuori. Le ragazze hanno avuto problemi dopo gli Assoluti, non va bene ma ci poteva stare. Sensazioni per le gare individuali? Difficile in una staffetta sentire le sensazioni della gara. Soprattutto in questa. Ma la bracciata l'ho sentita abbastanza buona, non ho forzato al massimo ma anche andando al massimo non sarebbe servito. Diciamo che sono stata molto contenta di aver fatto il collegiale di clausura a un mese, ero fuori dal mondo". E ancora: "Speravo di scendere in acqua nel pomeriggio per la finale. La Ledecky? Sempre fortissima, vedremo martedì nei 200. E' la campionessa in carica: lei va, io provo ad attaccarmi".



Finale conquistata per la staffetta maschile composta da Dotto, Miressi, Vendrame e Magnini con il tempo di 3'13"26 (quarto crono). In finale

nel 400 stile libero c'è Gabriele Detti, che nelle batterie ha chiuso con il settimo tempo (3'45"72): "Sarà molto dura, saremo tutti motivati e vogliosi. Nuoterò in corsia laterale, magari non mi vede nessuno. Anche alle Olimpiadi di Rio avevo Mack Horton a fianco e mi ha portato fortuna".