Nuoto, Mondiali Kazan: rigori fatali all'Italia, bronzo alla Grecia

8 agosto 2015

Alla Water Polo Arena di Kazan l'Italia di Sandro Campagna non riesce a centrare il bronzo e il pass per Rio 2016: a festeggiare è la Grecia che, dopo aver vinto 11-10 all'esordio in questo mondiale, si impone 11-9 ai rigori al termine di un match condotto sempre in testa.

Gli ellenici si portano in vantaggio in un primo quarto controllato, poi nel secondo periodo pareggia il Settebello con Di Fulvio ma la Grecia replica e va sul 3-1.

Prima dell'Intervallo sussulto dell'Italia col 3-2 di Figlioli.

Il terzo periodo è scoppiettante con ben otto gol a referto, quattro a testa, per il 7-6 ellenico: la Grecia si porta ogni volta avanti di due gol e l'Italia risponde sempre con le reti, nell'ordine, di Velotto, Fondelli e la doppietta di Aicardi. A metà del quarto periodo il Settebello completa la rimonta con Figlioli che trasforma un rigore conquistato da Aicardi.

Alla fine della gara il punteggio è ancora pari, 7-7, e così si va ai tiri dal dischetto: la Grecia è perfetta, Tempesti non riesce a lasciare il segno, mentre per l'Italia sono decisivi il palo di Velotto e l'errore di Di Fulvio. Per il Settebello, bronzo lo scorso anno agli Europei, si tratta della quarta sconfitta in cinque gare per il bronzo ai Mondiali (battuta anche a Barcellona 2013 dalla Croazia).