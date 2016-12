Nuoto, Mondiali Kazan: leggenda Cagnotto, oro da un metro

28 luglio 2015

A 40 anni di distanza dal successo di Klaus Dibiasi a Cali nel 1975, l'Italia dei tuffi torna sul gradino più alto dei podio ai mondiali. Ci pensa Tania Cagnotto con la vittoria nella prova dal trampolino da un metro nella rassegna in corso a Kazan, in Russia: per la bolzanina è in assoluto il primo oro mondiale in carriera. Ha dominato la gara e ha terminato davanti alle temibili cinesi Shi Tingmao, argento, e He Zi, bronzo.