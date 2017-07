Nuoto, Mondiali: in finale Paltrinieri-Detti nei 1500 e la 4x100 mista con la Pellegrini

29 luglio 2017

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti conquistano il pass per la finale dei 1500 sl ai Mondiali di nuoto di Budapest. I due azzurri hanno chiuso le batterie rispettivamente col secondo e terzo tempo (14'44"31 e 14'50"10) dietro all'ucraino Mykhailo Romanchuk. In finale col quinto tempo la staffetta 4x100 sl mista composta da Ivano Vendrame, Alessandro Miressi, Erika Ferraioli e Federica Pellegrini. 50 rana: record italiano per Arianna Castiglioni.

Alla partenza della batteria dei 1500 sl non si è presentato il cinese Sun Yang, campione olimpico a Londra 2012. "Mi sento abbastanza bene - ha detto Paltrinieri ai microfoni della Rai - Ho cercato di nuotare tutta la settimana. Gli 800 mi hanno aiutato ad entrare in clima gara; non sono contentissimo di quella prestazione malgrado il bronzo. Non sapevo quanto potesse nuotare Romanchuk, è stato bravo, mi ha tenuto testa tutta la gara, si è allenato al centro federale di Ostia molti mesi lo scorso anno. In finale ci divertiremo". "L'importante era entrare senza disperdere energie come negli 800 - ha aggiunto Detti - Tireremo le somme in finale".



Nella 4x100 sl mista la staffetta azzurra ha chiuso con il quinto tempo preceduta da Olanda (3'23"89), Stati Uniti (3'23"93), Canada (3'25"07) e Ungheria (3'25"45). Obiettivo semifinale raggiunto nei 50 rana per Martina Carraro e Arianna Castiglioni, con quest'ultima che stabilisce anche il nuovo record italiano. Castiglioni ha ottenuto il terzo tempo assoluto, mentre Carraro è riuscita a passare con il 13esimo (30"92). Eliminata Silvia Di Pietro nei 50 stile libero. Nelle batterie l'azzurra ha chiuso con il 17esimo tempo in 25"07. Fuori anche Matteo Milli nei 50 dorso.