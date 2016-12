Nuoto, Mondiali: Federica Pellegrini d'argento nei 200sl

5 agosto 2015

Un compleanno d'argento per Federica Pellegrini. Ai Mondiali di nuoto in corso a Kazan, la campionessa azzurra, che oggi compie 27 anni, non delude e si piazza al secondo posto nei 200 sl con il tempo di 1'55"32 conquistando il sesto podio consecutivo iridato nella specialità. A conquistare la medaglia d'oro la strepitosa americana Katie Ledecky (1'55"16), bronzo per l'altra americana Missy Franklin (1'55"49).

L'argento di Kazan arriva dopo l'argento a Montreal 2005, il bronzo a Melbourne 2007, l'oro a Roma 2009 e Shanghai 2011 e l'argento a Barcellona 2013. "Sono felice perché pensavo di non farcela: tutti mi dicevano di fare i 400 stile, che i 200 erano troppo veloci per me, è stato un po' difficile lottare contro tutte queste voci", ha detto la Pellegrini in lacrime subito dopo la gara ai microfoni di Raisport - Riuscire a prendere la medaglia nel mio ultimo mondiale a 10 anni dalla prima è stato importantissimo - ha aggiunto - Sapevo che la gara non sarebbe stata veloce come immaginavo. Ci ho provato fino alla fine tutte e mi sono concentrata sulla mia gara".