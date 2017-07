Nuoto, Mondiali di Budapest 2017: bronzo di Tocci nel trampolino da 1m

16 luglio 2017

Dopo il bronzo di Elena Bertocchi, arriva un'altra medaglia per l'Italia dei tuffi ai Mondiali di Budapest. Ci pensa Giovanni Tocci , dal trampolino da 1 metro, a regalare un'altra gioia agli azzurri, conquistando il bronzo. Il tuffatore di Cosenza non sbaglia un salto e si piazza a soli quattro punti dal vincitore, il cinese Peng . Secondo He Chao, che, a causa di un errore nell'ultimo tuffo, non è riuscito a sorpassare il connazionale.

Gli azzurri continuano a regalare emozioni ai Mondiali di Budapest. Giovanni Tocci, grazie al terzo posto nella finale del trampolino da 1 metro, regala la quarta medaglia, la seconda nei tuffi, all'Italia. Parte bene il tuffatore di Cosenza, che dopo i primi due tuffi, doppio e mezzo avanti carpiato e doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, si trova in quinta posizione. Nel terzo salto, doppio e mezzo indietro raggruppato, l'italiano commette un piccolo errore in entrata, che gli costa due posizioni. Tocci però reagisce e nel quarto tuffo, doppio e mezzo rovesciato raggruppato, si supera conquistando ben 79.5 punti e risalendo così al quarto posto.



L'italiano non sbaglia nemmeno l'ultimo tuffo, triplo e mezzo avanti raggruppato, conquistando 82.15 punti e portandosi così virtualmente al comando. Riescono a sorpassare il tuffatore azzurro solo i cinesi: prima con He Chao, che conquista la seconda posizione e poi con Peng che conquista l'oro per solo un punto sul connazionale e quattro sull'italiano. Per Tocci, dopo l'argento agli Europei di Londra 2016 sempre nel trampolino da 1 metro, questa è la sua prima medaglia in una competizione internazionale.