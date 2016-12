Nuoto, MondialI: Detti fuori nei 400 sl, Federica non sbaglia Il livornese è arrivato 12mo nella sua batteria. La Pellegrini centra la finale dei 200 sl col terzo tempo

6 dicembre 2016

Gabriele Detti manca l'ingresso in finale dei 400 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta che si sono aperti a Windsor, in Canada. Il 22enne livornese, doppio bronzo olimpico nei 400 e 1500 stile libero, ha chiuso le batterie con il 12mo tempo, nuotando in 3'42"58. Miglior prestazione per il russo Aleksandr Krasnykh in 3'38"40.

Una performance ben al di sotto delle attese per Dotto, detentore del record italiano della distanza con 3'37"22. La rassegna iridata in vasca corta resta dunque un tabù per il livornese che sabato avrà la chance di rifarsi nel 1500, che condividerà con Gregorio Paltrinieri.

FEDERICA VA IN FINALE Federica Pellegrini centra l'accesso alla finale dei 200 stile ai mondiali in vasca corta di Windsor, in Canada, che hanno preso il via oggi. La nuotatrice veneta ha ottenuto il terzo tempo (1'54"10) alle spalle dell'Ungherese Katinka Hosszu (1'53"07) e della statunitense Mallory Elizabeth Comerford (1'53"71). Entra in semifinale col decimo crono Martina Carraro nei 50 rana. Esce con onore Giacomo Carini che nei 200 farfalla chiude tredicesimo col personale di 1'53"92.

