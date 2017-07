Nuoto, Mondiali Budapest 2017: Paltrinieri brilla, bene Detti

25 luglio 2017

E' più che positivo il primo impatto di Gregorio Paltrinieri con la piscina ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il campione olimpico e del mondo sui 1500 stile libero, vince agevolmente la sua batteria degli 800 e si qualifica per la finale, in programma mercoledì pomeriggio, col miglior crono assoluto, 7'45"31. Greg, campione continentale sulla distanza, è il grande favorito per la finale insieme a Sun Yang e Gabriele Detti, rispettivamente primo e secondo nella quarta e ultima batteria, qualificati con il quinto (7'49"28) e sesto (7'49"67) crono complessivo. Il cinese e il livornese hanno duellato in batteria, loro che sono già stati avversari nella finale dei 400, dove Sun ha vinto l'oro e Detti il bronzo. Ha dato forfait invece Mack Horton, argento nei 400 e in corsa per una medaglia sugli 800: l'australiano ha rinunciato per potersi concentrare sui 1500.