Nuoto, Mondiali Budapest 2017: Italia di bronzo nella staffetta mista

20 luglio 2017

Le acque del lago Balaton regalano soddisfazioni all'Italia ai Mondiali di nuoto: dopo l'argento di Sanzullo nella 5km e il bronzo della Bridi nella 10km, arriva un altro bronzo nella staffetta mista 5km, una novità assoluta nel programma iridato di Budapest. A conquistarlo è il quartetto composto da Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi, Federico Vanelli e Mario Sanzullo che si dividono al meglio le frazioni da 1250 metri e con una grande rimonta si piazzano alle spalle della Francia, oro, e degli Stati Uniti, argento.



L'Italia sceglie una strategia rischiosa e parte con Rachele Bruni, che al primo cambio accusa oltre 30" di ritardo dai primi; dopo di lei in acqua c'è Giulia Gabrielleschi che perde ulteriore terreno dai primi e al secondo cambio ha più di un minuto di distanza da Gran Bretagna, Giappone e Sudafrica. A quel punto entra Federico Vanelli che riduce il gap e all'ultimo cambio porta l'Italia in terza posizione alle spalle di britannici e francesi. L'ultima frazione è di Mario Sanzullo che tiene il passo di Olivier e Wilimovsky mentre la Gran Bretagna crolla con la Dearing e finisce fuori dal podio, quinta dietro l'Australia.



Per gli azzurri, che chiudono con 25 secondi di ritardo dalla Francia, una soddisfazione enorme vista come si era messa la gara: grande gioia per Rachele Bruni che conquista la prima medaglia mondiale della sua carriera.