Nuoto, Mondiali Budapest 2017: bronzo per la Bridi nella 10 km

16 luglio 2017

L'Italia può continuare a sorridere nei Mondiali di Budapest. Nella 10 km di nuoto, tra le acque del Lago Balaton, Arianna Bridi conquista una medaglia di bronzo in un finale al fotofinish. L'azzurra, che ha provato a dettare il passo nella fase centrale, deve subire negli ultimi metri l'attacco dell'ecuadoregna Samantha Arevalo che, dopo essere stata in disparte per oltre 9 km, allunga nel finale, scavalcando la Bridi e chiudendo alle spalle della straripante francese Aurelie Muller, campionessa del mondo in carica. La battaglia vera, però, è quella con la brasiliana Ana Marcela Cunha che, fino all'ultima bracciata, resta attaccata all'azzurra. Le due nuotatrici arrivano a toccare la piastra finale all'unisono e, solo dopo avere a lungo consultato le immagini, i giudici di gara assegnano il terzo posto all'italiana. Solo quinta, invece, la vicecampionessa olimpica Rachele Bruni, che proprio con la Muller era stata protagonista di un finale discusso a Rio de Janeiro. Per la Bridi, 21 anni, si tratta della prima medaglia mondiale in carriera.