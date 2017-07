Nuoto, Mondiali Budapest 2017: argento di Sanzullo nella 5km

15 luglio 2017

Spettacolare prova dell’azzurro Mario Sanzullo, che, nella 5km di fondo, conquista l’argento, venendo battuto solo dal francese Marc-Antoine Olivier, che con il tempo di 54’31”40 si aggiudica l’oro. La gara è stata dominata, sin dalle prime bracciate, dal francese, che ha imposto un ritmo altissimo; Il bronzo olimpico a Rio 2016 nella 10km ha sferrato l’attacco decisivo a 2km dal traguardo. L’unico a resistere al ritmo impressionante del francese e stato l’azzurro, che a 1 km dall'arrivo si è portato in scia al transalpino. Gli ultimi 500 metri sono stati emozionanti, ma ad avere la meglio è stato Olivier, che nella volata finale ha battuto, per meno di un secondo, Sanzullo; completa il podio il britannico Shuttleworth, transitato sul traguardo dopo oltre 10” dal francese. Buona prova anche dell’altro italiano in gara Andrea Manzi, che è giunto sesto a 16” di ritardo.

"RIPAGATI ANNI DI SACRIFICI"

"Sono stati due anni di sacrifici e cambiamenti - racconta l'argento nella 5km di fondo ai mondiali di Budabest visibilmente commosso - l'ottavo posto a Kazan aveva lasciato il segno. Confrontarmi costantemente con Simone, Martina e Federico rappresenta un enorme stimolo. Sapevo di essere in crescita e di avere una buona condizione di forma ma spesso in gara tutto viene stravolto. Mi sono trovato fin da subito nelle posizioni di testa e ho cercato di non perdere contatto dai primi. Sono stato bravo a non perdere la scia del transalpino e a stringere i denti fino al traguardo: sono stato caparbio".