Nuoto, Mondiali Budapest 2017: argento di Furlan nella 25 km

21 luglio 2017

Ai Mondiali di nuoto in acque libere in corso di svolgimento a Budapest , l'Italia conquista la medaglia d'argento nella 25 chilometri maschile con Matteo Furlan che chiude di un soffio (+0"60) alle spalle del francese Axel Raymond. Il transalpino trionfa con il tempo di 5:02'46"40. Il bronzo va al russo Evgenii Drattcev (+03"40). Grande delusione per il campione iridato in carica, l'altro azzurro Simone Ruffini che si piazza quarto (+06"70).

Dopo oltre 5 ore di gara, condotte sempre nelle prime posizioni dai due italiani, il finale è spettacolare. All'ultima virata si ritrovano in 4 a giocarsi le medaglie con Raymond che esce dalla boa più avanti di tutti ma apparentemente in difficoltà. Il transalpino, nonostante le ultime bracciate rigide, riesce a trionfare di soli 6 decimi su Furlan che comunque migliora il bronzo conquistato due anni fa a Kazan, in Russia. Per il terzo posto è battaglia tra Drattcev e Ruffini. I due vengono anche a contatto ma alla fine è il russo a piazzarsi sul gradino più basso del podio. Solo medaglia di legno per il campione mondiale uscente.