Nuoto, miglior allenatore dell'anno: scontro Pellegrini-Paltrinieri

9 ottobre 2017

Nella sua esternazione su Instagram, del resto, la Divina non aveva usato giri di parole per chiarire la sua posizione, sostenendo che il premio "Alberto Castagnetti" andava assegnato "per una questione di meritocrazia" al suo allenatore Matteo Giunta. Affermazioni che non sono proprio andate giù a Paltrinieri. "Quando poche ore fa ho letto lo sfogo di Federica non ci volevo credere - ha replicato da Melbourne -. E' stata poco rispettosa nei confronti del Moro e di chi ha vinto con lui". "Voglio ricordare a Federica che siamo compagni di nazionale, siamo gente che si ammazza di fatica per raggiungere obiettivi importanti, nuotiamo tutti nella stessa direzione e questo tipo di puntualizzazioni non dovrebbe esistere", ha aggiunto Gregorio. Questione chiusa? Macché. La Pellegrini, infatti, si è subito presa la briga di controreplicare sui social. "Mancare di rispetto vuol dire insultare... e qualcuno verrà querelato per questo... io non l'ho mai fatto ma ho una mente pensante e LIBERA!!", ha scritto su Twitter la Divina. "Certo quando vieni stipendiato di brutto da qualcuno sei obbligato a dire certe cose... ", ha concluso.