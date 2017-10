Nuoto, Magnini e Santucci indagati per doping

6 ottobre 2017

Lo scorso giugno era uscito per la prima volta il nome di Magnini nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pesaro sul dietista sportivo Porcellini (accusato per un presunto concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare dell'ormone della crescita, e indagato per commercio di prodotti dopanti, falso, ricettazione e uso di medicinali guasti provenienti dalla Cina). Il nuotatore, sentito in qualità di testimone, dichiarò di essere "sereno" e soprattutto "estraneo ai fatti". Il gip decise di archiviare la sua posizione in quanto non vi erano prove contro di lui. Anche in base a intercettazioni e pedinamenti, Magnini risultava non aver ricevuto né utilizzato la sostanza e non risultava indagato.