Nuoto, la nuova sfida di Paltrinieri sono i 10 chilometri di fondo

25 novembre 2016

Gregorio Paltrinieri non è spaventato dalla fatica, e così la tentazione per le prossime olimpiadi è quella di andare oltre i 1500 stile libero. Mi piacerebbe provare la 10 km in mare - ha spiegato l'oro di Rio - è un mio obiettivo, voglio provarci per arrivare a Tokyo 2020 e fare le due gare. Paltrinieri ha anche confermato che l'obiettivo della stagione appena iniziata sono i Mondiali in vasca lunga di Budapest a luglio.

Sulla rassegna iridata in vasca corta di Windsor in Canada dal 6 all'11 dicembre l'azzurro condivide la scelta del ct Butini di portare solo 11 atleti. "Alla fine - spiega - è la prima competizione dopo un quadriennio in cui ci siamo impegnati tanto e sicuramente non è l'obiettivo principale della stagione, perchè la gara più importante saranno i Mondiali in vasca lunga in Ungheria. Per iniziare può andare bene una squadra che unisce un mix tra gli atleti di punta e qualche giovane alla prima esperienza, poi la prossima estate saremo in tanti".