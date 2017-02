Nuoto: Hackett arrestato per violenza domestica

15 febbraio 2017

Hackett, il grande rivale di Ian Thorpe, si era ritirato nel 2008 ed era poi tornato nel 2015, quando ai Mondiali conquistò il bronzo nella 4x200 sl. Era invece naufragato il suo tentativo di qualificarsi per le Olimpiadi di Rio 2016.



Fuori dalla vasca, il 36enne nuotatore ha avuto altri guai. Nel 2014 aveva avuto problemi di droga ed era entrato in un rehab negli Stati Uniti per disintossicarsi. Lo scorso aprile, invece, era stato fermato dalla polizia a Melbourne per aver aggredito il passeggero di un aereo che lo aveva infastidito reclinando il seggiolino.



La sua precaria stabilità emotiva lo ha portato all'ultimo episodio di violenza a casa dei genitori. "Questo non è Grant - ha detto il fratello dopo l'arresto - questa è un’altra persona, noi non la conosciamo. Il corpo è di mio fratello ma non è più lui".