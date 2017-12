Nuoto, Filippo Magnini annuncia il ritiro: "Ho scritto un pezzo di storia"

2 dicembre 2017

Che la carriera di Re Magno fosse sul viale del tramonto, questo era più che palese. Classe '82, un palmares da campione assoluto con due ori mondiali (2005 e 2007), un argento e un bronzo sempre iridati, un bronzo olimpico, 9 titoli europei, 31 italiani. Un elenco di medaglie e vittorie che lo consegnano alla storia come il miglior stileliberista azzurro di sempre. Magnini ha deciso di dire basta a bordo piscina a Riccione, in occasione degli Assoluti invernali in vasca corta. Ha preso il microfono, e ha parlato al pubblico presente, sorprendendo tutti.



"Mi sento di chiedere scusa alla mia squadra e alle persone che mi stanno attorno perché quanto sto per dire è una sorpresa per tutti, ma sono un paio di giorni che ci penso e sono convinto che sia il momento giusto per fare questa cosa. In questo momento della mia vita sono felice e ho sempre pensato di voler smettere quando ero contento. Quindi oggi annuncio il mio ritiro dal nuoto".



Una decisione, a 35 anni, che non era nell'aria, almeno non nell'immediato: "Avevo in programma di fare le qualificazioni per poi chiudere in bellezza agli Europei, poi ho preferito prendere questa via. Spero di aver dato qualcosa a questo sport, di aver scritto una parte di storia. Voglio ringraziare tutti quanti perché negli ultimi 27 anni siete stati la mia famiglia. Spero di aver insegnato qualcosa ai giovani e ai tifosi. Se ho nuotato fino a 35 anni è perché i giovani mi dicevano 'capitano non smettere'".



Nella gara odierna, Magnini ha nuotato in 1'45"10, preceduto da Filippo Megli con 1'43"92 e Fabio Lombini in 1'44"60.