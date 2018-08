Nuoto, Europei: Pellegrini e Dotto in finale con le staffette 4x100 sl

03/08/2018

Italia in finale nella staffetta 4x100 sl donne e uomini agli Europei di nuoto di Glasgow. Giada Galizi (55"37), Federica Pellegrini (53"73), Laura Letrari (54"65) ed Erika Ferraioli (54"89) hanno chiuso al secondo posto con il tempo di 3'38"64 dietro all'Olanda, più veloce di 34 centesimi. Miglior crono per gli azzurri in 3'15"29 con Luca Dotto (48"88), Ivano Vendrame (49"16), Lorenzo Zazzeri (48"59) e Alessandro Miressi (48"66).