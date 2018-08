Nuoto, Europei: Minisini-Flamini argento nel duo misto, Cerruti-Ferro bronzo nel duo tecnico

03/08/2018

Una splendida performance quella di Cerruti e Ferro, che con un punteggio complessivo di 89,7519 (27.1000 in esecuzione, 27.2000 per l'impressione e 35.4519 nella difficoltà d'esecuzione) si portano in testa alla classifica davanti alla Francia delle gemelle Tremble. Primato delle azzurre confermato anche dopo la prova delle atlete turche e soprattutto delle spagnole Paula Ramirez I Ibanez e Sara Saldana Lopez, che restano dietro alle azzurre (-0,2304) solo per la difficoltà d'esecuzione. Gran bella prova poi delle austriache che riescono a buttare giù dal gradino più basso del podio la Francia. Il primato dell'Italia, però, dura fino a quando in vasca non scende la coppia Kolesnichenko-Subbotina che con un meraviglioso 95.1035 porta la Russia al primo posto e fa scalare l'Italia in seconda posizione. Poi ecco le ucraine con il duo Savchuk-Yakhno conquistare l'argento con un ottimo 92,6188. L'Italia di Linda Cerruti e Costanza Ferro chiude così con un terzo posto che vale il bronzo e la prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Glasgow.