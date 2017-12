Nuoto, Europei in vasca corta: Scozzoli oro nei 50 rana

13 dicembre 2017

E’ un ritorno eccellente a regalare il primo sorriso all'Italia del nuoto ai Campionati Europei in vasca corta, che si sono aperti oggi a Copenhagen, in Danimarca. Fabio Scozzoli ha infatti ritrovato la zampata del campione imponendosi alla grande nei suoi amati 50 rana. A rendere ancor più prestigioso l’oro di Scozzoli è il tempo: il 25”62 stampato oggi vale infatti il miglioramento del record europeo, che già apparteneva a Fabio in 25”72. Alle spalle di Scozzoli sono arrivati il russo Prigoda (argento in 25”68) e il britannico Peaty (bronzo in 25”70). Ottavo l’altro azzurro Niccolò Martinenghi (26”48), che in semifinale aveva stampato il nuovo record del mondo juniores in 26”31. A fine gara Fabio ha voluto dedicare l’oro all'amico Mattia Dall'Aglio , morto questa estate a 24 anni mentre si stava allenando in palestra: "La dedica va all'amico Mattia, mancato quest’estate - ha detto ai microfoni di RaiSport - E' stato importante per me nei giorni difficili e tutti hanno un bel ricordo di lui".

ITALIA, ARGENTO NELLA STAFFETTA 4x50

Non è d’oro come quella vinta da Scozzoli ma brilla comunque tanto la medaglia d’argento vinta dalla staffetta 4x50 stile libero maschile, in chiusura della prima giornata dei Campionati Europei in vasca corta, iniziati oggi a Copenhagen, in Danimarca. C’è tanta qualità, infatti, nell’1’23”67 con cui Luca Dotto, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi e Marco Orsi hanno chiuso i loro 200 metri tirati tutti d’un fiato. A precedere gli azzurri, non di molto, solo la Russia (Kolesnikov, Morozov, Fesikov e Vekovishchev), favorita della vigilia, che ha chiuso in 1’23”23. Il bronzo è andato invece alla Polonia (Juraszek, Wypych, Ksiazek e Czerniak) in 1’24”44. E dire che per almeno metà staffetta si era sognato davvero in grande, grazie allo splendido “lancio” di Luca Dotto, che con un ottimo 20”92 ha migliorato il proprio personale scendendo per la prima volta sotto i 21”. Buono anche il 20”83 lanciato di Lorenzo Zazzeri, che lasciava l’Italia in testa. Il sorpasso è arrivato in terza frazione, con Alessandro Miressi (21”17) sorpreso da Fesikov. Inutile il tentativo di ricucire di Marco Orsi (20”75), ma l’argento finale pesa eccome.