Nuoto, Europei di sincronizzato: ancora un argento per l’Italia

05/08/2018

Manca la Russia, autentica dominatrice della specialitа, cosм i favori del pronostico, per questa finale del combinato a squadre, passano in automatico all’Ucraina, seconda forza riconosciuta in campo continentale. E sono proprio le ucraine ad aprire la finale. Il loro esercizio и di grande impatto e porta i giudici a valutarlo con un importante 94.4667, punteggio che vale giа un’ipoteca sulla medaglia d’oro. Per le ucraine si prospetta cosм una lunga attesa prima della probabile gioia finale, visto che, sulle dieci nazioni iscritte, solo la Spagna (in acqua per sesta) e l’Italia (in gara per ottava) possono teoricamente impensierirle. Cosм in acqua si susseguono Gran Bretagna (81.3667), Grecia (88.0667), Israele (83.1000) e Bielorussia (84.6333), a fare da “cuscinetto” prima di arrivare al secondo evento clou della gara: l’esibizione della Spagna. E le iberiche non tradiscono le attese, andando a prendersi il secondo posto parziale (e una medaglia praticamente certa) con 91.4667. Punteggio alto, ma non irraggiungibile per l’Italia.



Prima delle azzurre, però, tocca alla Germania, il cui 80.3000 aggiunge davvero poco alla contesa. Poi ecco l’Italia, che mette in piedi una prestazione priva di sbavature e supera di slancio il punteggio ottenuto poco prima dalla Spagna: il 92.6000 decretato dai giudici и in pratica il sigillo sulla medaglia d’argento, anche se per l’ufficialitа bisogna aspettare ancora Portogallo e Austria. E infatti nй il Portogallo (76.3667), nй l’Austria (80.0000) modificano minimamente una classifica ormai cristallizzata nelle posizioni di vertice. Arriva ancora una soddisfazione, dunque, per Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala (più le riserve Marta Murru e Francesca Zunino), con la Cerruti e la Ferro che sono già al terzo podio personale in questi Europei.