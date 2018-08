Nuoto, Europei di Glasgow: Cerruti di bronzo nel sincronizzato

06/08/2018

Ancora una medaglia per una delle atlete più belle e vincenti del panorama italiano. Linda Cerruti ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale del solo tecnico portando a cinque le medaglie vinte dagli azzurri in questi Europei di nuoto in programma a Glasgow. La 24enne è stata l'unica ad avvicinarsi come punteggio alle top di questa specialità: la russa Svetlana Kolesnichenko che ha conquistato la medaglia d'oro e l'ucraina Yelyzaveta Yakhno che si è piazzata al secondo posto. Linda Cerruti è stata l'unica, con le due atlete che l'hanno preceduta, a superare quota 90,000 punti, battendo su tutte la concorrenza della spagnola Irene Jimeno Martinez che ha concluso al quinto posto dietro anche alla greca Evangelina Platanioti, che ha chiuso al quarto posto. Venendo ai punteggi complessivi, la Kolesnichenko ha concluso con 93,4816 (fatti di 28,3000 di esecuzione, 28,1000 di impressione e 37,0816 di elementi) mentre la Yakhno con 91,3517 (27,6000 di esecuzione, 27,5000 di impressione e 36,2517 di elementi). L'azzurra Linda Cerruti ha concluso con un complessivo 90,2282 (27,5000 di esecuzione, 27,2000 di impressione e 35,5282 di elementi). Arriva così la quinta medaglia azzurra per l'Italia in questi europei, la dodicesima personale agli Europei per la 24enne ligure Linda Cerruti.