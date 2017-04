Nuoto, Assoluti 2017: Pellegrini ai Mondiali, Martinenghi incanta

5 aprile 2017

Nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto di Riccione , Federica Pellegrini vince la prova dei 100 stile libero con il tempo di 53"92 precedendo Silvia Di Pietro (54"11) ma entrambe conquistano il pass per i Mondiali di Budapest . Stessa sorte per Federico Turrini che si impone in 4'13"52 nei 400 misti. Vola in Ungheria anche Nicolò Martinenghi che trionfa nei 100 rana col crono di 59"46 sfiorando di 4 centesimi il record italiano.

"Non mi aspettavo di nuotare sotto i 54 secondi, sono molto contenta". Federica Pellegrini, intervistata a caldo dopo il successo nei 100 stile, non nasconde tutto il suo entusiasmo per l'ottima prova individuale e per aver preceduto al fotofinish Silvia Di Pietro: "E' stata una bella gara fino alla fine. Lo stile libero è quello che mi dà più soddisfazioni, vedremo neii 200. Finché mi vedete in vasca vuol dire che mi diverto". La romana, seconda nei 100 stile e qualificata ai Mondiali di Budapest, si riscatta dopo aver mancato di un soffio il tempo minimo per il pass iridato nella sua specialità, i 50 farfalla, vinti in 26"03 quando serviva un 25"99.



Nei 400 misti è un dominio di Turrini che vince in solitaria davanti a Giorgio Gaetani e Pier Matteazzi. Ancora una volta protagonista è il giovanissimo Nicolò Martinenghi che, a 18 anni, trionfa nei 100 rana in 59"46 ottenendo il primato mondiale juniores, europeo junior e nazionale cadetti/junior oltre al secondo crono stagionale mondiale dietro al solo Adam Peaty (58"86). Secondo Fabio Scozzoli, che mantiene di appena 4 centesimi il record italiano, ma manca di un soffio il tempo minimo per i Mondiali chiudendo in (1'00"12). Sensazionale la prova di Simona Quadarella, che stampa il primato stagionale mondiale negli 800 stile (8'25"08) imponendosi davanti a Martina Caramignoli (8'31"28) e Giulia Gabrielleschi (8'32"48). Vola a Budapest, infine, Piero Codia chiudendo davanti a tutti nei 100 farfalla in 51"92.