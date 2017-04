Nuoto, Assoluti 2017: Detti show negli 800, Paltrinieri 2°

6 aprile 2017

Gabriele Detti si conferma l'uomo copertina degli Assoluti di Riccione, i campionati italiani di nuoto. Il livornese, vincitore dei 400 col nuovo record nazionale, si ripete negli 800 stile libero battendo Gregorio Paltrinieri, secondo con un ritardo 7 secondi. Detti ferma il cronometro sul 7'41"64, non lontano dal primato italiano ed europeo di Greg, 7'40"81 (Kazan 2015). Per entrambi staccato il pass per i Mondiali di Budapest.