Nuoto, a 10 anni è la più giovane al via in un Mondiale

4 agosto 2015

Figlia di un ex nuotatore e di una maestra, la piccola Alzain Tareq si è confessata a 360° all'ufficio stampa dei Mondiali di Kazan. "La cosa più importante per me è fare esperienza - ha spiegato - Carpire da questi grandi campioni la loro tecnica e i loro segreti. Non ho paura di niente e di nessuno".



Molto brava in Matematica, la ragazzina non vede l'ora di condividere questa fantastica esperienza con i suoi compagni di classe. "Francamente non gli ho detto niente prima di partire per Kazan - ha spiegato -. Naturalmente racconterò loro ogni piccola cosa del mio viaggio e condividerò le mie esperienze con loro in Bahrain. Anche se so che mi guarderanno in tv".