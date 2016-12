Mondiali Kazan, Italia: stafetta mista in finale col quinto tempo

5 agosto 2015

Grande prova della staffetta mista dell'Italia ai campionati del mondo in svolgimento a Kazan. Simone Sabbioni, Arianna Castiglioni, Matteo Rivolta, Erika Ferraioli si sono qualificati alla finale col record italiano di 3'46"03, al di sotto del tempo limite di 3'47"00. Per gli atleti azzurri quinto tempo in batteria alle spalle di Stati Uniti (record del mondo in 3'42"33), Gran Bretagna, Germania e Russia.