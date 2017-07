Mondiali di Nuoto, ultima giornata: l'Italia sogna con Paltrinieri-Detti

30 luglio 2017

"Nuoterò la finale col cuore - incita la squadra Pellegrini - Poi finalmente mi concederò una birra per festeggiare l'oro nei 200 stile libero. Sono contenta di aver contribuito alla qualificazione della staffetta. Ho nuotato la frazione con un po' di timore per il cambio. Sono riuscita a tenere il blocco aggrappandomi con le punte dei piedi. Proveremo a confermare il sesto posto olimpico".



Undicesima, invece, la 4x100 mista maschile con 3'34"11. Matteo Milli, Nicolo' Martinenghi, Piero Codia e Alessandro Miressi si sarebbero dovuta avvicinare di un secondo al record italiano (3'32"80 di Debrecen 2012) per poter entrare in finale. Federico Turrini non è fortunato nei 400 misti e chiude al 14° posto con 4'18"25, lontano dai suoi tempi migliori.



Dalle 17,30 al via le ultime finali. Subito in vasca la Castiglioni nei 50 rana, Più tardi, nei 1500, saranno impegnati l'oro olimpico e primatista europeo Gregorio Paltrinieri e il neocampione mondiale e primatista europeo degli 800 Gabriele Detti. Infine, le ragazze della 4x100 mista saranno protagoniste della penultima prova del programma iridato.