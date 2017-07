Mondiali di nuoto, Simona Quadarella bronzo nei 1500 sl

25 luglio 2017

Una straordinaria Simona Quadarella regala la seconda medaglia in vasca all'Italia in questi Mondiali di Budapest. La nuotatrice azzurra chiude al terzo posto i 1500 metri stile libero con il tempo di 1'53"86 alle spalle del fenomeno statunitense Katie Ledecky (15’31”82) e della spagnola Mireia Belmonte Garcia (15’50”89). L'americana, come da pronostico, fa gara a sè: dalla prima vasca inizia ad incrementare il proprio vantaggio, imponendo un ritmo infernale ed insostenibile per qualsiasi avversaria. Bracciata dopo bracciata, la Ledecky fa il vuoto mentre alle sue spalle infuria la battaglia per le altre medaglie. Simona Quadarella e Belmonte Garcia si staccano dalle altre a metà gara e proseguono spalla a spalla fino ai 1200 metri quando la catalana piazza il sorpasso ed inizia ad allungare. Per Simona le energie diminuiscono e sale forte il tifo del pubblico di casa che spinge l'ungherese Boglarka Kapas verso una incredibile rimonta. La Quadarella, però, tiene duro e mantiene il proprio vantaggio, chiudendo in terza posizione e conquistando una strepitosa medaglia di bronzo. Dopo Alessia Filippi nel 2009, è lei a raccogliere una medaglia iridata a distanza di 8 anni in questa specialità.