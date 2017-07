Mondiali di nuoto, Detti: "Sun impressionante, volevo la medaglia"

23 luglio 2017

"Sono abbastanza contento, la medaglia era quello che volevo. Non ho gareggiato per il tempo". Così Gabriele Detti ha commentato il bronzo conquistato nei 400 sl ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. "E' la prima medaglia mondiale, mi sono tolto il tabù - ha aggiunto il nuotatore azzurro -. Sun è stato impressionante, non so davvero come faccia. La lotta con Horton? Non ne avevo più...".