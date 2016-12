Milano, Paltrinieri straordinario nei 1500 sl

18 marzo 2016

Straordinario Gregorio Paltrinieri nei primi 1500 sl in vasca lunga dell'anno. Imbattuto da due anni, l'azzurro ha nuotato le 30 vasche in 14'40" con una facilità imbarazzante al Trofeo Città di Milano. Un tempone che, a questo punto della stagione, lascia ben sperare per le ambizioni dell'italiano ai Giochi e che di fatto lancia un messaggio forte e chiaro agli avversari per la corsa all'oro. Paltrinieri c'è e mette già paura a tutti. Buona prova anche di Detti, che ha chiuso in 14'48"86.