Lochte, 10 mesi di stop: la falsa rapina a Rio gli costa caro

8 settembre 2016

Ryan Lochte non l'ha passata liscia. Il nuotatore americano, medaglia d'oro nella 4x200 stile a Rio, è stato sospeso per 10 mesi e multato per 100.000 dollari dal Comitato Olimpico del suo paese e non potrà partecipare ai Mondiali di Budapest 2017. Lochte paga lo scandalo emerso ai Giochi, quando aveva denunciato una rapina mai avvenuta per nascondere un episodio di vandalismo di cui era stato protagonista insieme ad altri tre nuotatori del Team Usa.