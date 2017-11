Federica Pellegrini, nessuna sanzione per la lite con Paltrinieri e Morini jr

14 novembre 2017

"Dichiarazioni spiacevoli, ai limiti della buona educazione. Ma niente illecito". Finisce con un'archiviazione per Federica Pellegrini la lite tra la campionessa azzurra e l'altro big della piscina Gregorio Paltrinieri: una bufera scatenata dall'assegnazione del riconoscimento come miglior tecnico dell'anno a Stefano Morini, coach dell'olimpionico, duramente criticata dalla Pellegrini che in un lungo sfogo sui social aveva sostenuto che quel premio lo meritava il suo tecnico, Matteo Giunta.