Federica contro i paparazzi: " Costretta a chiudermi in casa"

28 dicembre 2016

La campionessa di Mirano racconta anche un episodio capitato durante le feste che fa capire l'attenzione morbosa dei paparazzi: " Mi sono trovata un fotografo nel bagno di un ristorante. L`ho guardato come fosse un extraterrestre e sono riuscita a dirgli solo: 'Ti sembra normale?'. Eppure pare che valga tutto. Spiarti, pedinarti, ho persino rinunciato ad alcune cene di auguri per paura che mi affibbiassero un nuovo fidanzato. Basta stare seduta vicino a un uomo per scatenare il finimondo. Sono rimasta chiusa in casa quattro giorni. Con le tende tirate. Ora parto. Non mi aspettavo che il gossip in Italia avesse queste derive maniacali. La storia con Magnini? È una questione privata e io e Filippo la risolveremo tra noi". Una soluzione quantomeno pacifica, guardando la foto pubblicata dal settimanale Chi.



La nuotatrice veneta ha ripercorso un 2016 difficile, legato al fallimento dei giochi di Rio: "Nella notte del quarto posto ho pianificato il ritorno, volevo mollare tutto, comprare dei biglietti e partire. Senza saluti o spiegazioni. Ho passato metà notte a cercare il modo per scappare e l`altra metà a parlare con i miei genitori. Mi hanno fatta rinsavire. Ero la portabandiera e sarebbe stato idiota sparire. Non me lo sarei mai perdonato, la realtà è che i miei erano sicuri che non avrei mai fatto quell`errore: mi hanno pazientemente messo davanti alla realtà. per me c`è solo la stagione che comincia dopo queste vacanze. Affronto un anno alla volta e se arrivo così fino al 2020 vediamo, ma non sono tanto ingenua da pensare sia automatico. Vista da qui, in realtà, un`altra Olimpiade mi pare un miracolo… Chissà, a volte i miracoli succedono. Avere una famiglia mia è sempre la priorità, ma in questo momento non è un`urgenza".