Europei di tuffi: Bertocchi-Pellacani oro nel sincro

12/08/2018

Il dolce arriva in coda per l’Italia dei tuffi: agli Europei scozzesi la coppia Elena Bertocchi-Chiara Pellacani vince infatti a sorpresa l’oro nel sincro dal trampolino da tre metri precedendo Germania e Russia. Quarta la Gran Bretagna, in testa fino a un tuffo dalla fine. La Pellacani, appena 15 anni e 11 mesi, diventa la più giovane medagliata azzurra nei tuffi agli Europei, record tolto a Tania Cagnotto.