Europei di nuoto: Quadarella d'oro nei 1500sl, Zofkova bronzo nel dorso

07/08/2018

Una doppietta meravigliosa per Simona Quadarella che dopo aver vinto l'oro negli 800 metri, si è ripetuta oggi vincendolo anche nei 1500 metri stile libero con uno splendido 15'51”61 che le è valso un grande trionfo agli Europei di Glasgow 2018. Subito dopo è arrivata anche la medaglia di bronzo per Carlotta Zofkova che nei 100 metri dorso si è piazzata sul gradino più basso del podio con l'ottimo tempo di 59”61.

Dopo l’autentico dominio degli 800, Simona Quadarella è la grande favorita anche nei 1500, la gara che l’ha rivelata al mondo. E la ragazzina romana non perde tempo, imponendo il proprio ritmo sin dalle prime bracciate e transitando in testa già al passaggio dei 100 metri. Stavolta però la tedesca Koehler, già avversaria dell’azzurra in diverse occasioni negli ultimi due anni, sembra reggere il passo molto meglio: le due prendono pian piano margine dal resto delle finaliste, ma la tedesca regge il passo dell’azzurra almeno per i primi 600 metri.

Poi però, puntuale, arriva l’allungo della nuotatrice romana, che aumenta prima di pochi decimi, poi di un secondo e ai 900 metri ha due secondi di margine. Ormai è un assolo per Simona, che ai mille metri ha più di tre secondi di margine. Ed ecco che la Quadarella prende il largo e al traguardo si presenta con un tempo di 15'51”61 che le vale un grande trionfo agli Europei di Glasgow 2018. Al secondo posto si è piazzata la tedesca Sarah Koehler che ha chiuso in 15'57”85 mentre al terzo posto, medaglia di bronzo, l'ungherese Ajna Kesely con il tempo di 16'03”22. Simona Quadarella inizia ad entrare nel mito.

QUADARELLA: "POSSO DIRE DI ESSERE FORTE" "Sono contenta, ho anche abbassato il mio personale. Ho fatto una fatica immane, pero' e' molto bello". Lo ha detto la nuova campionessa europea dei 1500 stile libero Simona Quadarella ai microfoni Rai Sport. "Ho cercato di non mollare nemmeno un centimetro, non potevo chiedere di meglio - ha aggiunto l'azzurra - Sto facendo bene, quest'anno ho lavorato tanto, posso dire di esser forte", ha concluso sorridendo la 19enne romana.

ZOFKOVA BRONZO NEI 100 METRI DORSO Neanche il tempo di esultare per l'oro di Simona Quadarella nei 1500 metri che arriva subito un'altra medaglia per l'Italia, e a conquistarla è Carlotta Zofkova, classe 1993, che nei 100 metri dorso riesce a tenere il passo delle migliori con grande autorità fino a conquistare il bronzo. Gara condotta alla grande dall'azzurra con un arrivo da brividi che alla fine premia per l'oro la russa Anastasiia Fesikova che chiude in 59”19, al secondo posto la britannica Georgia Davies (-0.17) e terza l'azzurra con il tempo di 59”61 a -0.42 dall'oro. Quarta l'ungherese Katinka Hosszu, quinta l'altra italiana Margherita Panziera che ha chiuso in 59”71. Sesto posto per la danese Nielsen, settima l'ungherese Burian e ottava l'olandese Toussaint.

FEDERICA PELLEGRINI IN FINALE NEL 100 SL Federica Pellegrini si qualifica per la finale dei 100 stile libero agli Europei di nuoto. L'azzurra, quarta nella sua semifinale, ha nuotato in 54"28 centrando l'accesso alla finale con l'ultimo tempo utile. "Il mio obiettivo è stato raggiunto, il tempo non è soddisfacente però va bene uguale". Federica Pellegrini commenta così ai microfoni Rai Sport l'accesso alla finale nei 100 stile libero agli Europei di Glasgow. "Mi aspettavo di fare un po' meglio oggi pomeriggio, quest'anno è un discorso un po' particolare ma sono contenta di essere in finale - ha aggiunto la campionessa azzurra - E' un anno che ho preso le cose molto più facilmente, la mia preparazione non è stata continua per via di un impegno televisivo, sapevo di venire qui per cercare di raccogliere quello che era possibile. Io nella mia carriera sportiva sono sempre andata forte quando mi sono allenata tanto, non e' mai sceso niente dal cielo".

GLI ALTRI TITOLI Per quanto riguarda gli altri titoli assegnati in giornata, l'ucraino Andriy Govorov si è aggiudicato la medaglia d'oro nei 50 farfalla maschili. Argento per il britannico Benjamin Proud e bronzo per il russo Oleg Kostin. Finali anche per i 200 metri dorso femminili (oro alla russa Efimova, argento alla spagnola Vall Montero e bronzo alla britannica Renshaw), i 200 metri stile libero maschili (oro al britannico Scott, argento al lituano Rapsys e bronzo al russo Dovgalyuk) e la 4x200 stile libero femminile con vittoria della Gran Bretagna, argento alla Russia e bronzo alla Germania.

