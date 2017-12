Europei di nuoto, beffa Italia nella 4x50 mista: si rompe un blocco

14 dicembre 2017

Italia sfortunata nella staffetta mista 4x50 mista agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Copenaghen. Simone Sabbioni, primo frazionista a dorso, nel momento della partenza ha perso l'appoggio dei piedi per il cedimento del blocco in acqua, concendendo subito agli avversari un vantaggio incolmabile. Tra i favoriti al podio, il quartetto azzurro ha chiuso così all'ultimo posto la gara vinta dall'Olanda.