Europei di Glasgow: Linda Cerruti da impazzire, argento e bronzo

07/08/2018

Sette medaglie su sette, l'Europeo di Linda Cerruti è meraviglioso. Il nuoto sincronizzato italiano ha una vera e propria stella che luccica a Glasgow, laddove la ligure dopo aver conquistato il bronzo con Costanza Ferro nel duo libero, è riuscita a fare meglio nel solo libero dove ha conquistato una meravigliosa medaglia d'argento. Esecuzione meravigliosa per la ligure che ha concluso con un punteggio di 92.5000 (27.8000 di esecuzione, 37.2000 di impressione e 27.5000 per la difficoltà) che le ha permesso di mettersi alle spalle Yelyzaveta Yakhno, ucraina che ha concluso con il bronzo totalizzando 92.1333 punti. Medaglia d'oro per la campionessa russa Svetlana Kolesnichenko (94.9333).



IL BRONZO NEL DUO LIBERO CON LA FERRO

Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo nel duo libero nella gara che ha aperto la giornata a Glasgow. Punteggio complessivo di 92.1333 per le italiane (27.4000 nell'esecuzione, 36.9393 per quanto riguarda l'impressione artistica e 27.8000 per ciò che concerne la difficoltà dell'esercizio). Una splendida prova quella delle due liguri che sono state battute soltanto dalle russe, d'oro con un punteggio di 96.7000, dalle ucraine con un punteggio di 93.4000. Staccate dal podio la Spagna classificatasi al quarto posto e la Grecia quinta. Si tratta della settima medaglia per l'Italia in questi Europei: 2 argenti e 5 bronzi.