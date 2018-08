Europei di Glasgow: Gabbrielleschi d'argento nella dieci chilometri di fondo

09/08/2018

La giornata poteva iniziare meglio soltanto con un oro, ma l'argento conquistato da Giulia Gabbrielleschi nella dieci chilometri di fondo nelle acque libere del Loch Lomond ha più o meno lo stesso sapore. Perché l'azzurra ha lottato contro una campionessa vera, l'olandese Sharon Van Rouwendaal, praticamente fino alla fine di una gara che nel suo finire ha visto anche la pioggia renderla più avvincente. L'oro non è arrivato, a conquistarlo è stata l'olandese che ha bissato il successo di ieri ottenuto nella cinque chilometri, ma la soddisfazione di una grande gara resta. La stessa che, però, non ha portato alcuna medaglia al collo di Rachele Bruni, altra italiana in gara e protagonista di una lotta a due con l'olandese Esmee Vermeulen per il bronzo, finito a quest'ultima. Una Bruni che per tre quarti di gara è stata in lotta per il podio, pensando anche a qualcosa di più del bronzo, ma che alla fine non ha retto il ritmo del duo di testa e della Vermeulen. Ottavo posto per l'altra azzurra Arianna Bridi. Vince la Van Rouwendaal, dunque, con il tempo finale di un'ora 54 minuti 45 secondi 7 decimi. Argento per la Gabbrielleschi distante intorno ai 7 secondi, bronzo per la Vermeulen che ha accusato un ritardo dalla connazionale di più di 40 secondi.