Europei di Glasgow: Bruni di bronzo nella 5 chilometri di fondo

08/08/2018

Rachele Bruni ha regalato la prima medaglia di giornata all'Italia agli Europei di nuoto in programma a Glasgow. L'azzurra ha conquistato un bronzo nella cinque chilometri di fondo chiudendo la sua gara in 59'49”7. A vincere la gara è stata l'olandese Sharon Van Rouwendaal in 56'01”0 mentre al secondo posto si è classifica la tedesca Antonia Leonie Beck. Buon quarto posto per l'altra azzurra Arianna Bridi (56'58”8).

La giornata è iniziata bene agli Europei di Glasgow con la medaglia di bronzo conquistata da Rachele Bruni nella 5 chilometri di nuoto di fondo in acque libere. L'azzurra ha vinto il testa a testa tutto italiano con Arianna Bridi per salire sul gradino più basso del podio, in una gara dominata fin dalle prima battute dal duo formato dall'olandese Sharon Van Rouwendaal e la tedesca Antonia Leonie Beck, giunte rispettivamente prima e seconda al traguardo dopo aver staccato il gruppo nella parte iniziale della gara. Il derby tra Rachele Bruni e Arianna Bridi per il terzo posto, davvero spettacolare, è stato vinto dalla prima che è riuscita così a regalare la prima medaglia di giornata all'Italia. La terza azzurra in gara, Martina De Memme, ha chiuso la sua gara al settimo posto con un tempo di 57'24”4.