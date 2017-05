Energy for Swim, grande nuoto con una mission: aiutare l'infanzia

24 maggio 2017

Grande attesa per 'Energy for Swim', l'evento-spettacolo che si disputerà l'8 e il 9 agosto in notturna allo Stadio del nuoto del Foro Italico a Roma e che vedrà in vasca tutti i nomi più illustri del nuoto mondiale: da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrinieri, con la grande sorpresa del rientro dopo la squalifica dello statunitense Ryan Lochte. 'Energy for Swim' porterà a Roma le nazionali di Usa, Australia, Italia e la selezione Energy Standard Team in quella che si annuncia essere una vetrina dopo i Mondiali di Budapest.