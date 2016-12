Cagnotto e Paltrinieri con Le Iene: il backstage

30 marzo 2016

Tania Cagnotto, campionessa mondiale di tuffi e tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera, e Gregorio Paltrinieri, record mondiale azzurro nei 1500m stile libero in vasca corta e campione del mondo 1500m, passano dalla piscina agli spot. Le due stelle del nuoto saranno protagoniste della tipica intervista doppia de Le Iene, nella campagna di comunicazione Linkem per il 2016, in TV e sul web, che partirà da fine marzo e si protrarrà per tutto il corso dell’anno. “Essere testimonal di Linkem è stata un’esperienza molto divertente - ha dichiarato la Cagnotto - Mi ritrovo perfettamente nello spirito giovane e innovativo della società. Non avrei mai creduto di riuscire a rilassarmi sotto gli occhi di una Iena, ma ho chiarito subito la questione: o giravamo lo spot divertendoci o a lui sarebbe toccato un tuffo da 3 metri!”. “La collaborazione con Linkem e Le Iene è un progetto molto affascinante, sono stato contentissimo di essere stato coinvolto. Oggi per un giovane, internet è uno strumento vitale proprio come per me la piscina! E poi, senza una connessione di qualità, come farete a seguire da casa tutti i retroscena delle Olimpiadi?”, ha detto Paltrinieri.