Striscia, Tapiro d'oro a Pellegrini-Magnini

Tapiro d'oro di coppia per Federica Pellegrini e Filippo Magnini, per gli sguardi maliziosi lanciati dalla campionessa al 'pacco' di Gianluca Maglia, foto pubblicate da una rivista di gossip. "Ormai si scrive qualsiasi cosa. Eravamo tutti e tre uno di fianco all'altro, solo che dalle foto non si vede - ha spiegato la nuotatrice -. Io stavo guardando in basso, ma ai fotografi piace beccare quell'attimo...". Magnini: "Bisogna prenderla sul ridere".