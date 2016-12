Francia in lutto: chi era Camille Muffat

Dei tre sportivi francesi che hanno perso la vita nel tragico incidente in Argentina, Camille Muffat era la più giovane. La ex nuotatrice originaria di Nizza aveva 25 anni e si era ritirata prematuramente la scorsa estate. Era stata una delle grandi protagoniste alle Olimpiadi di Londra 2012 durante le quali aveva vinto tre medaglie: l'oro nei 400 stile libero , l'argento nei 200 stile libero e il bronzo nella staffetta 4x200 stile libero.

I Giochi londinesi erano stati la cornice della definitiva consacrazione della Muffat. Dopo avere stabilito i nuovi record sui 200 e 400 stile ai campionati francesi di Dunkerque, riesce a salire tre volte sul podio olimpico: vince l’oro nei 400 stile libero, l’argento nei 200 e il bronzo nella staffetta 4X200 eguagliando il bottino di Laure Manaudou a Pechino 2008 e iscrivendosi di diritto al club dei più grandi nuotatori francesi di sempre.



Nel 2014 vince altri quattro titoli ai campionati di Francia ma inaspettatamente, in un’intervista a L’Equipe, annuncia il suo ritiro a soli 24 anni: “E’ una scelta di maturità - aveva precisato Camille, desiderosa di vivere una vita normale (e lontano dai riflettori) con il suo compagno -. Non ho rimpianti, se ne avessi continuerei a nuotare”. “Aveva solo voglia di essere felice”, dice il suo agente Sophie Kamoun, sotto shock dopo il tragico incidente in Argentina.