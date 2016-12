Morte Muffat, Pellegrini: "La vita è ingiusta"

"A volte la vita è ingiusta... riposa in pace". Federica Pellegrini commenta così, su Instagram, la drammatica morte di Camille Muffat, medaglia d'oro di nuoto ai Giochi Olimpici di Londra. Sul profilo social, la Pellegrini pubblica anche una foto che la ritrae insieme all'avversaria. Muffat ha perso la vita in uno scontro tra elicotteri mentre partecipava a un reality tv francese. Alle condoglianze si sono uniti anche Filippo Magnini e Luca Dotto.

May you rest in peace Camille...

La Francia è sconvolta per quanto accaduto. Il presidente francese Hollande ha voluto lasciare un pensiero anche su Twitter: "Un'immensa tristezza per la morte dei nostri otto compatrioti. Florence Arthaud, Camille Muffat e Alexis Vastine hanno fatto brillare la Francia". Anche l'ex presidente Nicolas Sarkozy si è unito al cordoglio: "Tristezza immensa per il tragico incidente in Argentina. Pensieri e condoglianze ai parenti delle vittime". Poi un altro tweet: "Un omaggio ai nostri immensi sportivi caduti, che sono stati l'orgoglio della Francia".

Molti messaggi arrivano da ex sportivi francesi come il ciclista Richard Virenque ("Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, sono così triste..."), i calciatori Bixente Lizarazu ("Sono senza fiato, scioccato, tristezza immensa") e Sylvain Wiltord ("Sono triste per i miei amici, io tremo, sono inorridito, non ho parole e non voglio dire niente"), la nuotatrice Laure Manaudou ("Un grande pensiero per Camille, Alexis, Florence e le altre vittime. Loro hanno arricchito e fatto crescere la Francia e il loro sport").