Scontro tra elicotteri in Argentina: 10 vittime tra cui l'olimpionica francese Muffat

Tre delle otto vittime francesi morte insieme a due piloti argentini in uno scontro fra due elicotteri a La Rioja, in Argentina, erano partecipanti del programma "Dropped" del canale francese TF1 e non del reality americano "Naked and Afraid" (in Italia, "Nudi e crudi"), come aveva riferito in un primo momento la stampa locale. I tre erano sportivi noti in Francia: Camille Muffat è stata medaglia d'oro di nuoto nei Giochi Olimpici di Londra, Florence Arthaud era una velista che aveva battuto il record della traversata dell'Atlantico Nord in solitario e Alexis Vastine è stato medaglia di bronzo di boxe nei Giochi Olimpici in Cina nel 2008.



Lo scontro è avvenuto alle 17 argentine in località Villa Castelli. Secondo “El Clarin”, gli elicotteri erano in fase di decollo dal campo del club “Bella Vista” verso la Quebrada del Yeso, quando a pochi metri di altezza si sono toccati. Due le ipotesi, l’errore umano e una corrente termica che abbia “risucchiato” uno dei due mezzi. Secondo il quotidiano argentino, i partecipanti erano saliti a bordo bendati. Le condizioni meteo erano buone.



Non ci sono sopravvissuti all’incidente: con gli sportivi hanno perso la vita altre sette persone, tra le quali i due piloti argentini degli elicotteri e cinque membri dello staff del format. Si tratta di Laurent Sbasnik, Lucie Mel-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert ed Edouard Gilles. Gli altri cinque sportivi coinvolti nel format, il nuotatore Alain Bernard (a bordo di un altro elicottero), la ciclista Jeannie Longo, il calciatore Sylvain Wiltord, la snowboardista Anne-Flore Marxer et il pattinatore Philippe Candeloro, si sono salvati.