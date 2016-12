Nuoto: Michael Phelps e la Miss si sposano

Nel 2008 la prima rottura, per poi tornare insieme nel 2010, dopo il trionfo della Johnson al concorso di Miss California, e poi nel Natale del 2011 il secondo addio, per poi ritrovarsi un'altra volta poco prima del giorno del Ringraziamento del 2014.



Certamente Nicole non ha abbandonato Michael nei suoi momenti difficili, ultimo l'arresto per la seconda guida in stato di ebbrezza dello scorso ottobre. Ora che sono fidanzati ufficialmente devono trovare una data per fissare le nozze: chissà se sarà prima dei Giochi del 2016 a Rio de Janeiro dove Phelps punta a tornare in vasca per conquistare altre medaglie d'oro.