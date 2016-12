Nuoto, Mondiali vasca corta: Pellegrini in finale nei 200sl col quinto tempo

Nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Doha, Federica Pellegrini conquista la finale dei 200 sl col quinto tempo (1'54"04) e stasera dovrà vedersela con l'olandese Heemskerk, la svedese Sjoestroem e l'ungherese Hosszu. Alice Mizzau fuori. In finale anche la 4x50 sl donne (Di Pietro, Ferraioli, Galizi, Bianchi) con il quarto tempo in 1'38"47, e la 4x100 mista donne (Barbieri, Castiglioni, Di Liddo e Pezzato). Uomini eliminati.

Nei 200sl donne la migliore è stata l'olandese Heemskerk in 1'52"54, davanti a Sjostrom, Hosszu e Vreeland. Nella staffetta 4x50 sl donne, miglior tempo per l'Olanda. Fuori dalla finale la staffetta 4x100 mista uomini, con il quartetto italiano composto da Niccolo Bonacchi, Andrea Toniato, Matteo Rivolta e Luca Dotto che ha chiuso con il nono crono di 3'27"05, nuovo record italiano. Nuovo primato italiano anche per le azzurre della 4x100 mista: questa volta però il 3'54"32 vale anche un posto in finale. Nei 200 dorso eliminati Federico Turrini e Simone Sabbioni. Fuori Matteo Pelizzari nei 200 farfalla.