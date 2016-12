Nuoto, Mondiali vasca corta: Italia di bronzo nella 4x50 sl uomini

Arriva un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Doha. Gli azzurri della 4X50 stile libero conquistano il bronzo in 1'24"56 con le frazioni di Luca Dotto (21"45), Marco Orsi (20"43) fresco dell'argento nella gara individuale dello sprint, Filippo Magnini (21"35) e Marco Belotti (21"33). Impossibile raggiungere i campioni d'Europa della Russia, che conquistano l'oro in 1'22"60; argento agli Stati Uniti in 1'23"47.